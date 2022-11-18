Как увеличить надой и привес КРС? Учёные из СКО рассказали о новом методе

В СК насчитывается свыше 40 тысяч голов племенного КРС. Большинство завезли в регион в последние 5 лет. Для элитных бурёнок и питание должно быть соответствующее. Но, многие фермеры кормят коров по устаревшей технологии. Североказахстанские учёные изучили давно забытый в нашем регионе метод кормления — экструзия. Провели опыты и выяснили, что экструдированный корм намного полезнее и питательнее для животных. А главное, он отлично усваивается.



АЛТЫНБЕК АБДУЛЛАЕВ, председатель правления Северо-Казахстанского научно-исследовательского института сельского хозяйства:

— В ячмене, пшенице, овсе, горохе присутствует крахмал. Он в организме не усваивается. Но при экструдировании он превращается в сахара. А они участвуют в расщеплении аминокислот, т.е. усваивается в организме животных.

Новый корм организм коров и телят усваивает до 95%. Что почти в 2 раза выше, чем при нынешнем питании. Экструдированный корм полезен тем, что организм не тратит лишнюю энергию на переваривание. Небольшое количество корма отлично питает. Ещё одно преимущество — безопасность. При экструдировании корм проходит стерилизацию.

ДАНИЯР ЖАНТЛЕУОВ, заведующий отделом Северо-Казахстанского научно-исследовательского института сельского хозяйства:

— Если в простом зерне могут содержать токсины, вредные микробы, при экструдировании всё убивается. Потому что там температура в диапазоне 110-180 градусов. Даже человек может этот корм попробовать, это полностью безопасно. Он стерильный. Это особенно важно при кормлении маленьких телят, у них иммунитет ослаблен.

Можно использовать даже влажное зерно, которое часто лежит на складах аграриев. Подходит и только что собранное с полей. Экструдированный корм, к слову, не портится до полугода. В специальном аппарате культуры перетираются и взрываются под высоким давлением. Это можно сравнить с попкорном, говорят учёные. В этом время сложные сахара превращаются в простые, потому витамины и минералы легко усваиваются. Сейчас проводят испытания в 3 хозяйствах региона. Вот какой результат.

ДАНИЯР ЖАНТЛЕУОВ, заведующий отделом Северо-Казахстанского научно-исследовательского института сельского хозяйства:

— На молодняке среднесуточный прирост живой массы был до 30%. Если у контрольной группы был 1300 гр., то у опытной было 1750 гр. в сутки. А у некоторых особей больше 2 кг.

Об этом учёные рассказывают представителям агроформирований области. Объясняют и экономическую выгоду. Экструдированный корм хоть и выходит дороже, в конечном итоге принесёт прибыль за счёт быстрого набора веса животных.

АЛТЫНБЕК АБДУЛЛАЕВ, председатель правления Северо-Казахстанского научно-исследовательского института сельского хозяйства:

— Бычка, которого мы кормим 2 года, чтобы получить привес 450-500 кг, не надо кормить 2 года этим кормом. Экструдированным кормом нужно кормить год и 2-3 месяца. И он уже получает этот вес. Мы сокращаем период откорма животных.

А коровы, по предварительным данным, дают на 3-4 литра молока больше, если давать экструдированный корм. Он, к слову, подходит не только для коров, но и для МРС, свиней и птиц.