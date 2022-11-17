Воспитать достойных защитников Отечества. О развитии военного образования говорили преподаватели Академии Национальной гвардии на научно-теоретическом семинаре. Работу выстроили таким образом: выступавшие поднимают проблемы военного воспитания, собравшиеся ищут пути решения, предлагают идеи. Встреча прошла плодотворно, отмечают участники семинара.

БОЛАТ СМАГУЛОВ, начальник цикла кафедры военной педагогики и психологии Академии НГ РК:

— Я в своём выступлении затрагиваю проблему дисциплинарного умения курсантов. Мы в основном основываемся на соблюдении закона и устава военнослужащего. Кто нарушил, ограничиваемся наказанием. Здесь подход другой. Предлагается поощрение, нулевая терпимость к нарушению правил.

У некоторых курсантов дисциплина хромает. А без неё в военной сфере не обойтись. Эта проблема актуальна, отмечают собравшиеся. Требования и к дисциплине, и к качеству обучения и воспитания нужно повышать. Ведь на плечах преподавателях Академии важная миссия — воспитать защитников страны.

ЖАНБАТЫР САРТАЕВ, академик военных наук РК и РФ:

— Это сегодня очень актуально. Молодёжь, которая приходит, не только надевает военную форму, они готовят себя ко всему и в мирное время, и в военное. Безопасность наша зависит от будущих курсантов. Когда идёт подготовка, особое внимание уделяется их воспитанию и патриотизму.

Многие приняли участие в семинаре заочно. Отправили свои идеи в виде научных статей. Все они попадут в специальный сборник. Свои работы туда направили свыше 50 курсантов и преподавателей.