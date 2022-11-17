В СКО прошло плановое тестирование «Казтест». Речь идёт о системе оценки уровня владения государственным языком, созданной для граждан Казахстана. «Казтест» предполагает 5 уровней владения языком.

ОРАЛ ЖАНАТОВ, заместитель директора областного центра обучения языкам:

— Самым низким уровенем является А1. Далее следует А2. Он считается базовым. После идёт средний — B1. Уровень В2 чаще всего приходится сдавать работникам управлений,руководителям отделов, директорам школ. За 6 лет наш центр организовал в северном регионе более 8 тысяч таких тестирований.

Они бывают диагностическими и сертификационными. Первое показывает уровень знания претендента, второе помогает его подтвердить.

УЛЖАН САДЫКОВА, эксперт управления развития системы «Казтест», г.Астана:

— Лимит диагностического тестирования на этот год уже завершен,поэтому в Петропавловске проводится только сертификационное тестирование. Контингент тестируемых разный. Здесь на данный момент «Казтест» обязателен для преподавателей и персонала НИШ, претендентов международной стипендии «Болашақ», для кандидатов в КНБ. С мая 2022 года «Казтест» стал обязателен для поступающих в докторантуру.

Диагностическое тестирование оплачивается за счёт средств из республиканского бюджета. За сертификационное граждане платят самостоятельно. 17 ноября в областном центре через «Казтест» прошли преподаватели НИШ, Национального банка и государственные служащие. Они выполнили письменную работу, затем перешли к устной части и сдали тест, а еще показали навыки разговорной речи. «Казтест» проводится два раза в год. Тестируемые получают результаты в течении двух недель.