В СКО открылась новая птицефабрика

В селе Аралагаш Аккайынского района состоялся запуск бройлерной птицефабрики. В важный проект вложили 7,4 млрд тенге инвестиций. На первом этапе нового производства будут производить 5 тысяч тонн мяса в год. На следующем — 10 тысяч тонн. Предприятие практически полностью автоматизировано. На нем используется немецкое оборудование.

БЕРИК АКМУРЗИН, директор ТОО «Птицефабрика «Северный бройлер», Аккайынский район:

— Если убираешь один аппарат, добавляешь 7 человек. Он заменяет 7 человек. В среднем показатели такие. В принципе этот цех способен перерабатывать до 20 тысяч тонн мяса в год. У него запас мощности очень большой. 56 план Цех будут обслуживать где-то человек 40. За 8 часов они сделают забой. Это вместе с упаковкой, т.е. до конечного результата.

До того самого конечного результата птицу нужно подготовить: забить, обработать, разделать и правильно охладить. Чтобы потребитель получил качественный продукт, это делается в два этапа.

ГЕННАДИЙ КИСЕЛЁВ, начальник цеха убоя птицы ТОО «Птицефабрика «Северный бройлер», Аккайынский район:

— Птица у нас поступает в ледяную воду для охлаждения с температурой 42 градуса. На первом этапе сбивает температуру до 12 градусов, а затем в тоннеле догоняем температуру в толще мышц на кости до +4. Т.е. продукция уже охлажденная и может реализовываться сразу. В торговую сеть либо на заморозку.

Хорошая новость для североказахстанцев. Попробовать продукцию новой птицефабрики они смогут до нового года. Правда, сколько она будет стоить, пока неизвестно. А вот так предприятие выглядит с высоты птичьего полета. Весной 2023 года, чтобы выйти на новую производственную мощность, здесь дополнительно запустят 6 новых птичников. Именно столько птицефабрик сейчас строят в Казахстане, три из которых в нашей области.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— С мясом птицы у нас, конечно, были проблемы. Они до сих пор остаются. У нас работала только одна птицефабрика мощностью 2 тысячи тонн мяса в год. При потребности годовой 8 тысяч. Буквально 2 месяца тому назад открылась одна птицефабрика в Кызылжарском районе, сегодня открываем вторую. В первом полугодии следующего года откроется еще одна птицефабрика в Кызылжарском районе возле Петропавловска на 10 тыс тонн. Таким образом, общее производство мяса птицы в год будет порядка 16 тысяч тонн.

С таким объемом часть продукции можно будет отправлять на экспорт. Сегодня северный регион производит в 4 раза больше куриных яиц, чем потребляет. За последние несколько месяцев они сильно подорожали. Цена за десяток стремительно приближается к шестистам тенге. Кумар Аксакалов прокомментировал ситуацию.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Цена такая же, как в соседних странах, как и в соседних регионах. Из стабфонда почти в 2 раза цены дешевле на яйца. Мы его выбрасываем на рынки, но, конечно, этого недостаточно. Если мы будем 100% закрывать по дешевой цене, то тогда это является 100% государственным регулированием рынка, что тоже не очень правильно. Рынок есть рынок, он должен регулироваться сам.

Вернёмся к открытию новой птицефабрики. Сейчас на ней работают 70 специалистов. Среди них жители таких сёл, как Аралагаш, Ленинское, Рублёвка, Смирново, Астраханка. Когда предприятие выйдет на полную производственную мощность, на нем будут трудиться 168 человек. Заработная плата будет варьироваться от 160 до 250 тысяч тенге.