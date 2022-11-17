Пройти реабилитацию бесплатно возможно в многопрофильной областной больнице

Отделение реабилитации и восстановительного лечения на базе многопрофильной областной больницы работает уже третий год. За это время здесь восстановили свое здоровье более двух тысяч пациентов. Работает мультидисциплинарная бригада врачей, массажисты, инструкторы по ЛФК, есть отделение физиотерапии. И всё это на бесплатной основе.

ЛАРИСА ПУТЯТИНА, заведующая отделением реабилитации и восстановительного лечения многопрофильной областной больницы

— Профиль пациентов, которых мы можем принять, — это нейрохирургический профиль, после инсульта, кардиохирургия и пациенты, перенесшие ковид, пневмонию. Отделение принимает пациентов на второй этап реабилитации — это первые 9 месяцев после острого заболевания.

Именно эти 9 месяцев особенно важны при восстановлении организма. Валентина Ященко поступила в отделение реабилитации буквально вчера. Направили врачи из Кызылжарского района, где она проживает. Весной у пенсионерки случился инсульт. Сейчас вспоминает, как благодаря чуткости и профессионализму врачей она быстро смогла встать на ноги.

ВАЛЕНТИНА ЯЩЕНКО, жительница с. Асаново, Кызылжарский район:

— Пришла массажист, она мне развела ногу, руку, вот это все у меня было немое. А потом пришел молодой человек, начали зарядку делать. Через 10 дней меня выписали, а потом через полгода стали звонить в нашу больницу почему, почему, говорят, надо её в реабилитацию. Такое внимание чуткое, начиная от санитарочек и до врача.

А вот соседка по палате Валентины Викторовны Лариса уже выписывается сегодня. Летом женщину прооперировали по причине перелома шейного позвонка. Через полтора месяца назначили курс восстановления. Пациентка поступила в отделение 3 ноября уже на третью по счёту реабилитацию. Прошла 14-дневный курс и результаты очень радуют.

ЛАРИСА КАЛМЫКОВА, жительница г.Петропавловска

— Дома мыла пол, с лестницы спускалась, неудачно спустилась и слетела со второго этажа. Я не понимала, что это такое, мое заболевание. Я думала, завтра встану и побегу, но не так это легко все. Врачам благодарность. У меня еще не поднимается правая рука. Левая вообще не поднималась, правая тоже. Только работали кисти, а поднять я их не могла. А сейчас уже легче.

Через месяц женщина планирует пройти следующий курс реабилитации. А пока — последнее занятие перед выпиской в зале ЛФК. Здесь пациенты находятся под пристальным присмотром инструкторов. Вот этот аппарат позволяет разработать суставы, мышцы спины. А вот такой велотренажер направлен на кардиостимуляцию. Восстановить кровообращение и поправиться после инсульта или операций помогает также массаж.

АЛЁНА КОРОЛЬКОВА, массажист отделения реабилитации и восстановительного лечения многопрофильной областной больницы

— При остеохондрозе мы проминаем мышцы, 0.29при холке тоже мы разбиваем. Потому что при холке тоже бывают головные боли из-за того, что не дается кровоток к голове. 0.49Также массаж при сахарном диабете используется.

Для разработки мелкой моторики и повышения силовой функции используется данный комплекс. Отделение реабилитации и восстановительного лечения областной больницы рассчитано на 30 коек. В ближайших планах открыть и второе крыло, чтобы иметь возможность принимать больше пациентов, нуждающихся в реабилитации после тяжелых заболеваний. Двери отделения открыты, точно так же, как и врачи. Получить их консультацию можно по номеру 49-33-51.