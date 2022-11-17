Каждый 6-ой студент Казахстана обучается по технической специальности

«Быть инженером стало снова престижно и экономически выгодно». Об этом Президент страны говорил на встрече с молодёжью, передаёт Ак Орда. В последние годы в стране наблюдается большой интерес молодых людей к техническим профессиям. Каждый 6-ой студент сейчас обучается по техническим специальностям. В Казахстане быстро развиваются новые отрасли экономики. К примеру, только в отечественном IT-секторе в ближайшие годы появится 150 тысяч новых рабочих мест. Был закрыт ряд вузов и колледжей, в которых обучение не соответствовало требуемому уровню. Стране нужны не конторы по раздаче дипломов, а конкурентоспособные учебные заведения. В обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома, отметили собравшиеся. Также в приоритете сейчас внедрение передового международного опыта в отечественных вузах.



КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— По моему поручению усиливается академическая кооперация с ведущими зарубежными университетами. В разных городах страны на базе казахстанских вузов уже открыты филиалы нескольких крупных российских образовательных учреждений. А в Kozybayev University в Петропавловске 175 студентов начали обучаться по программе Университета Аризоны. В ближайшее время в Казахстане будут созданы филиалы вузов Великобритании, Германии, Канады, Нидерландов, Южной Кореи и США. Интеграция в мировое образовательное пространство усилит конкурентоспособность наших вузов, повысит привлекательность казахстанского высшего образования».