Глава МВД РК: «В СКО 70% преступлений приходится на Петропавловск»

В регионе с с рабочей поездкой побывал министр внутренних дел РК. На встрече с населением Марат Ахметжанов в первую очередь рассказал о криминогенной обстановке в стране. В нашей области она стабильная. С начала года количество преступлений снизилось на 6%.

МАРАТ АХМЕТЖАНОВ, министр внутренних дел РК

— «В СКО основная часть преступлений, это 70%, приходится на областной центр. В то же время хочу отметить, что стабильно низкий уровень преступности отмечается во всех 13-ти районах области. В среднем 35 преступлений приходится на 10 тысяч населения. Это вдвое ниже, чем по республике».

Количество преступлений в стране растёт по линии интерент-мошенничества. Материальный ущерб составляет 10 млрд тенге. Если четыре года назад регистрировалось 4 тысячи фактов киберпреступности, то сейчас их в разы больше — 17, 5 тысяч. В СКО их стало больше на 7%.

МАРАТ АХМЕТЖАНОВ, министр внутренних дел РК

— «В вашей области совершено 649 таких преступлений. В Петропавловске задержан местный житель, который оформил на 13 граждан онлайн-кредиты на 2 млн тенге. Здесь же мошенник, разместив фейковые объявления, обманул 50 граждан, тем самым завладел их многомиллионными средствами. Кроме того, пресечена деятельность ОПГ, организаторы которой жители вашего города. Потерпевшими они сделали почти всю страну».

По словам министра, выявили в регионе более 50 дропперов, так называемых пособников, осуществлявших транзит похищенных денег через многочисленные банковские счета. С каждой операции они получали по 50 тысяч тенге. Таким образом, обокрав североказахстанцев на 200 млн тенге. Актуальная проблема современного общества — наркомания. По этой линии стражи порядка проводят большую работу. Всего в Казахстане выявили более 2 тысяч фактов, изъяли 11 тонн губительного зелья.

МАРАТ АХМЕТЖАНОВ, министр внутренних дел РК

— «В вашей области изъято 415 кг, в том числе есть синтетика. Ликвидировали одну нарколабораторию, где готовили синтетические наркотики. На момент ликвидации мы нашли 30 доз. Сегодня потребитель, к сожалению, очень сильно помолодел. Старшеклассники начали употреблять синтетику. Они думают, что губительное зелье придаёт силы, энергию, бодрость, полезны для запоминания, но это приводит к деградации и разрушению организма».

Чтобы избежать этого, необходимо усилить профилактику, говорить о вреде наркотиков со школьной скамьи. Особый акцент глава республиканского ведомства сделал на уличной безопасности и соблюдении правил дорожного движения. В регионе стремительно растёт количество ДТП. С начала года полицейские задержали почти тысячу пьяных водителей, 24 человек лишили прав управления.

МАРАТ АХМЕТЖАНОВ, министр внутренних дел РК

— «Для повышения дисциплины водителей используются автоматически камеры фиксации ПДД. Они хорошо зарекомендовали себя. Однако, в области установлено всего 43 таких. Это явно недостаточно. Ещё одной причиной является недостаточная дорожная инфраструктура. Требуется установка 1,7 тысяч дорожных знаков, 53 светофора на перекрёстках, 32 пешеходных перехода, 4,8 тыс км дорожной разметки. Прошу акимат области активно заняться решением этих вопросов.».

После доклада Марат Ахметжанов ответил на вопросы североказахстанцев. Обращались к нему по разным причинам, начиная от трудоустройства и заканчивая уголовными делами. Алтынбека Сайлауова беспокоит расследование убийства матери, где виновными являются 2 человека, но отбывает наказание всего один.

АЛТЫНБЕК САЙЛАУОВ, житель Жамбылского района

— «Участковый майор полиции Алтеев Кабай совершил преступление с браконьером. Наверное, слышали об этом. Я ещё два раза обращался в письменном виде. В этом деле Алтеева судят по бездействию в службе, а второго судят по убийство по неосторожности. Всю вину он берет на себя.

Когда застрелили мою маму, она успела позвонить и сказать, что в неё стреляли из белой машины и уехали. Они убили, уехали, скрылись и спрятали ружьё, патроны и вернулись.

Я не согласен с приговорами. Хочу, чтобы все виновные были наказаны по всей строгости закона».

Глава МВД этот вопиющий случай взял на особый контроль и поручил местным правоохранительным органам разобраться в этом вопросе, а после доложить результаты дела. После встречи с населением Марат Ахметжанов провёл брифинг с представителями СМИ. Журналистов интересовал вопрос безопасности казахстанцев во время выборов Президента РК. По словам министра, в этот день сотрудники правоохранительных органов перейдут на усиленный режим несения службы, поэтому поводов для беспокойства нет.