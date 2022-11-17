Более 100 лиц с инвалидностью раскрыли свои таланты на областном конкурсе «Искусство без границ»

Искусство без границ» — конкурс с максимальной концентрацией талантов самых разных возрастов. Здесь нет ограничений ни по творчеству, ни по особенностям. Люди, которые сделали выбор жить ярко и проявлять себя, несмотря на диагноз, вот уже пятый год раскрывают себя в этом конкурсе.

АКЖАН КАРИМ, руководитель проекта ОЮЛ «Объединение инвалидов «АРДОС-Журек»»

— Каждый год все больше и больше участников. Некоторые из них уже пробуют себя в других номинациях. Если кто-то раньше принимал участие в вокальном искусстве, то в этом году проявляют себя в хореографии. Видно, что участники по-хорошему заряжены, чтобы победить и чтобы показать себя.

Конкурс проводится в шести номинациях: «Декоративно-прикладное искусство» «Художественное искусство», «Хореография», «Вокал», «Художественное слово», «Инструментальное искусство». Сейчас на сцене танцуют венский вальс студенты Kozybayev University Сандугаш Молдагалиева и Тамерлан Айкенов. Когда-то они учились в одном классе и вместе начали осваивать искусство танца.

Так, на сцене они уже почти 5 лет. На конкурс представили новый танец, который подготавливали около двух недель.

ТАМЕРЛАН АЙКЕНОВ, участник конкурса, г.Петропавловск

— В данном конкурсе мы участвуем первый раз 0.36Эмоции хорошие и это все необычно для нашего города и продвижения. Мы участвовали в Кубках Казахстана и чемпионатах РК, где являемся победителями Кубка РК, серебряными и бронзовыми призерами Чемпионатов Казахстана. Мы танцуем в основном европейскую программу. Это венский вальс, медленный вальс, чача, танго.

Участники разделены на три возрастные категории. В каждой из них будут определены свои победители. Точно так же лучших выберут и в каждой номинации. Да, жюри придется непросто. Сегодня по итогу областного конкурса этих смелых, креативных и творческих ребят наградят дипломами и ценными призами. Без внимания никого не оставят.