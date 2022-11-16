Экономика РК сохраняет умеренный темп роста

На заседании Правительства рассмотрели итоги социально-экономического развития Казахстана за 10 месяцев. Традиционно оно проходило под председательством Премьер-министра страны Алихана Смаилова. Министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил главе Кабмина, что за отчетный период темп роста ВВП республики составил 2,5%. Среди отраслей положительную динамику демонстрируют сельское хозяйство, информация и связь, строительство, обрабатывающая промышленность, торговля, транспорт и складирование. В январе-сентябре текущего года внешнеторговый товарооборот страны вырос на 35% и составил 98,4 млрд долларов. Показатель по экспорту вырос на 47,5%, по импорту — на 16,5%. Что касается государственного бюджета, то за 10 месяцев в него поступило 12 трлн 427 млрд тг доходов. В частности, республиканский бюджет пополнился на 8,4 трлн тг, местные бюджеты — на 4 трлн тг. Заслушав выступающих, Премьер-Министр отметил, что на сегодня экономика страны сохраняет умеренный темп роста. По словам Алихана Смаилова, одним из основных факторов экономического роста является привлечение внутренних и внешних инвестиций. В целом рост инвестиций в основной капитал за отчетный период составил 6,7%.

При этом наблюдается активность в привлечении инвестиций именно в недобывающих отраслях. Высокие показатели отмечены в операциях с недвижимостью, транспорте и складировании, сельском хозяйстве, промышленности. Акиматам регионов следует придерживаться плановых показателей, активизировать работу по привлечению и сопровождению инвестиций, проводить регулярный мониторинг реализации инвестпроектов.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр Республики Казахстан