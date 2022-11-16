В РК за прошедшие сутки выявлено 60 случаев заболевания коронавирусом

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В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 60 случаев заболевания коронавирусом. По данным минздрава, на 16 ноября лечение от КВИ получают 747 казахстанцев. Из них в стационарах находится 86 пациентов. 661 человек лечится амбулаторно. Из числа заболевших КВИ в тяжелом состоянии находятся 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести — 2. Столько же подключены к аппарату ИВЛ. В северном регионе с 9-го по 15-е ноября зарегистрировано 5 случаев COVID-19. Гораздо чаще сейчас жители области болеют гриппом. С начала эпидсезона этим заболеванием переболели почти 8 тысяч человек. На прошлой неделе от гриппа начали лечится 1689 североказахстанцев.