YouTube Embed: Не указан ID видео/списка воспроизведения

«Оставили ребёнка на пороге больницы». Эта новость облетела социальные сети Петропавловска. Инцидент прокомментировала администрация многопрофильной детской областной больницы, куда принесли ребёнка. Там сообщили, что 15 ноября в 16:30 сотрудник полиции доставил 4-месячную девочку. Сейчас малышка на обследовании. Администрация медучреждения связалась с органами опеки для определения дальнейшей юридической судьбы ребенка. В больнице просят не организовывать денежных и материальных сборов. Всем необходимым малышка обеспечена, питание и уход получает в полном объёме.