Минтруда обнародовало данные по выплатам нескольких видов пособий

Более 364 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца с начала 2022 года. Это данные министерства труда и социальной защиты населения страны. По состоянию на 1 ноября этого года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 530,8 тыс человек, по случаю потери кормильца — 171,7 тыс человек. В октябре 2022 года из республиканского бюджета на выплату таких видов помощи было выделено больше 36 млрд тенге. Средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составляет 53 364 тенге, по случаю потери кормильца — 48 877 тенге.