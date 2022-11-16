Метели и перемёты на дорогах прогнозируют в СКО

АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Снежная и ветреная зима будет в СК, если верить прогнозу «Казгидромета». На территории нашей области в декабре и январе температура воздуха и выпадение осадков ожидаются выше нормы. Часто будут метели, бураны и переметы на дорогах. Потому спасатели уже сейчас готовятся к опасностям, поджидающих водителей.

Сейчас уже проявляются капризы погоды. С октября текущего года в регионе дважды закрывались дороги, было объявлено 18 штормовых предупреждений. Спасатели взяли на учёт свыше 400 снегозаносимых участков общей протяженностью больше тысячи км.

СЕРИК НАУРЫЗБАЕВ, начальник отдела ДЧС СКО:

— Порядка 300 пунктов обогрева готовы принять эвакуируемое население, подготовлена техника в количестве 1250 единиц. Уже в текущем году провели ряд аварийно-спасательных работ по извлечению транспорта из снежных заносов. В одном случае 5 ноября в селе Келлеровке в пункте обогрева были размещены 43 человека, из них 7 детей. Это все граждане РФ.

Привели спасатели и статистику прошлой зимы. Тогда провели 31 операцию по спасению людей из снежного плена. Помощь получили 86 человек, из них 8 детей. Сложная обстановка наблюдалась в 7-ми районах области. Это Айыртауский, Есильский, Шал акына, Тимирязевский, Жамбылский, Уалихановский, М.Жумабаева и имени Г.Мусрепова. Там было развернуто 6 пунктов обогрева и эвакуировано 16 человек.