Как найти работу за 5 минут?

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Нашла работу за 5 минут. Анастасия Сединкина пришла на ярмарку вакансий в числе первых. Изучила предложения работодателей, они тоже были в центре занятости, и нашла подходящую вакансию. Собеседование и заполнение документов заняло не больше 5 минут. И вот Анастасия уже на стажировке.

АНАСТАСИЯ СЕДИНКИНА, жительница г.Петропавловска:

— Я хотела бы работать кассиром. Нашла работу. Завтра предложили выйти на стажировку.

Разнорабочие, секретари, прорабы, медсёстры и врачи. Сотни вакансий представили для тех, кто в поиске работы. Удобно, что сразу прописаны условия труда и зарплата от всех работодателей. Многие стройкомпании, например, ищут сварщика. Кто-то предлагает 180 тысяч тенге, а по соседству предложение получше — 220 тысяч. Предложений хватает. Много их в системе здравоохранения и в сфере услуг. Посмотреть вакансии и найти работу можно и не выходя из дома, говорят в центре занятости. Проводят онлайн — ярмарки вакансий.

ГУЛЬМИРА ИСМАИЛОВА, руководитель отдела центра занятости населения г. Петропавловска:

— Соискатели могут просматривать вакансии в открытом доступе на сайте электронной биржи труда. Специалисты центра занятости могут оказать содействие соискателям в создании резюме и поиске подходящей вакансии. После регистрации соискатель получает бесплатный доступ ко всем вакансиям, размещённым на электронной бирже труда.

Это единая база данных по всему Казахстану. Там можно найти работу, находясь в другом населённом пункте и даже области. Сегодняшняя ярмарка вакансий организована совместно с прокурорами и частными судебными исполнителями, которые помогут трудоустроить неплательщиков алиментов. Положенную сумму они не могут перечислять своим детям, потому что нет работы.

АЙЯ ТАТВАЕВА, прокурор отдела по защите общественных интересов прокуратуры г.Петропавловска:

— Прокуратурой города взыскано более 36 млн. Трудоустроен 71 должник. К административной ответственности привлечено 48 должников. 2 должника привлечены к уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. 1 должник осужден. Назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Всем неплательщикам алиментов сообщили о сегодняшней ярмарке вакансий. За первые пару часов пришли 8 мужчин, которые задолжали своим детям. Им предложили работу и поставили на учёт в центре занятости. Такие ярмарки для неплательщиков проходят раз в квартал.

АСАН МАТКАРИМОВ, руководитель региональной палаты частных судебных исполнителей СКО:

— Наша работа сейчас выстроена таким образом. Частные судебные исполнители вручают должникам алиментов уведомления о том, что им необходимо найти работу. Но этим наша задача не ограничивается. Мы помогаем им трудоустроиться. С начала года поставили на учёт в центр занятости 111 должников. 80 из них нашли работу, сейчас трудятся на различных предприятиях, выплачивают алименты своим детям.

Если же злостные неплательщики продолжают сидеть без работы, их привлекают к административной ответственности за неуплату алиментов. Может грозить крупный штраф и даже уголовная статья, а это лишение свободы до 2 лет. Кроме того, независимо от суммы долга частные судебные исполнители могут приостановить действие водительских прав должника. Сейчас в регионе насчитывается 190 злостных неплательщиков алиментов.