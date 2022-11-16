К.Аксакалов: «В 2,7 раза увеличились объёмы инвестиций за 5 лет в СКО

Очередной инвесттур прошёл в областном акимате. На этот раз речь шла о реализуемых проектах в строительной сфере. За 5 лет инвестиции по этой линии выросли в 2,7 раза — с 18-ти млрд тенге до 45-ти. Соответственно, увеличился на 66% объём строительных работ. Ежегодно в области возводят социально значимые объекты и жилые комплексы. Последним — особое внимание.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «Финансирование бюджетного строительства увеличено в 3 раза, если сравнивать с 2017 годом. Построили 1 млн 300 тыс квадратных метров жилья. Порядка 45 тысяч североказахстанцев провели новоселье. Эту работу мы планомерно продолжаем. В текущем году будет построено 400 тысяч квадратных метров, что в 2 раза больше».

Всего в эксплуатацию ввели 1,3 млн квадратных метров жилья. Большая работа в областном центре идёт по программе реновации. Вместо ветхих аварийных частных домов возводят современные многоэтажки. Например, в микрорайоне «Береке» построили 15 домов, до конца года введут в эксплуатацию ещё 6 арендных многоэтажек на 600 квартир. Активно преображается и микрорайон «Копай».

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО

— «Проект детальной планировки площадью 6,6 га включает в себя строительство 27 многоквартирных жилых домов на 2800 квартир, реализация которых даст возможность 9800 гражданам области обрести комфортные условия проживания. Сегодня по 6-ти домам определены строительные организации, подготовлены площадки, начата работа по устройству фундаментов. По строительству 3-х домов идут конкурсные процедуры, по 6-ти идёт сбор и подготовка документов для объявления госзакупок».

Вливаются большие инвестиции и в сферу коммерческого строительства. Сейчас в области возводят 34 многоэтажки площадью 165 тысяч квадратных метров. На эти цели направили 50 млрд тенге. По словам замакима области, в ближайшее время начнут возводить каскадный комплекс на 485 квартир по улице Кизатова. Появятся современные многоквартирные дома с подземным паркингом по улице Шухова. К работам приступят в следующем году.

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— Особое внимание уделяют развитию массового спорта. За 5 лет в области возвели 8 физкультурно-оздоровительных комплексов. В этом году продолжается строительство ещё 4-х. В скором времени в Петропавловске появится новый Дворец спорта на 3124 места. Общая площадь — 33 тысячи квадратных метров. По словам Сатжана Аблалиева, спортивный комплекс технологически будет поделён на автономные функциональные зоны. Создадут там более 200 рабочих мест.

А в образовательной сфере в рамках нацпроекта «Комфортная школа» в 2023-м году начнут строить 4-х учебных заведения в микрорайонах » Береке», «Орман», «Жас Оркен» и «Копай», где смогут получать знания более 6-ти тысяч учащихся. Большие планы и в системе здравоохранения.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО

— «Согласно реализации комплексного плана в 2023 году планируется строительство поликлиники на 250 посещений в Кишкенеколе Уалихановского района. В рамках реализации пилотного проекта в селе Лобаново Айыртауского района начаты работы по строительству, проектированию врачебной амбулатории на 30 посещений в смену. Аналогично имеются готовые проекты по 4-м врачебным амбулаториям, 2-м фельдшерско-акушерским пунктам и одному медицинскому, строительство которых планируем в 2023 году».

Качество жизни населения необходимо повышать. Это вопрос первой необходимости. И здесь приоритет — состоянию дорог.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «Продолжится ремонт республиканской дороги «Николаевка-Сергеевка» и в направлении района им. Г.Мусрепова. Дорога в очень плохом состоянии. Завершим реконструкцию дороги на Курган. Средства уже выделены, подрядчик известен. Эта работа будет завершена. Начнём ремонт дороги в сторону Кишкенеколя. 2 района долгие годы ждут ремонта этой дороги. В следующем году мы её уже начнём. ПСД вышло, экспертиза вышла. Предстоит большой объём работы».

По словам Кумара Аксакалова, в строительство направляют большие инвестиции. В области планируют дополнительно ввести в эксплуатацию 2,3 млн квадратных метров жилья. Это значит, что собственное жильё обретут ещё 75 тысяч североказахстанцев. Чтобы получить заветные квадраты, в области действуют различные программы. На следующий год будет работать ещё одна — «Кызылжар жастары» для молодежи, которая работает в сферах СМИ, культуры и квазигоссекторе.