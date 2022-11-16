Династия хлеборобов из Кызылжарского района продолжает традиции именитого предка

Это музей Налобинской средней школы Кызылжарского района. Здесь немало артефактов, которые отражают многовековую историю. Отдельное место занимает стенд, посвященный Николаю Михайловичу Мелёхину — знатному хлеборобу района, уроженцу села Николаевки. В 1966 году за 24 дня он намолотил более 10 тысяч центнеров зерна, за что получил звание Героя Социалистического Труда.

РАУЗА МУСИНА, учитель истории Налобинской средней школы, Кызылжарский район:

— Кроме того, он награжден почетной грамотой от района, а также имеется информация на стенде, что он встречался в Риге с автором книги «Степь широкая» о целине. 0.23 По сей день в нашем музее проводятся экскурсии, правнуки узнают информацию о своем прадеде и могут гордиться тем, что он получил столь высокую награду.

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент

— А проживал знатный хлебороб района именно в этом доме. Из Николаевки Николай Михайлович переехал в 1976 году вместе со своей семьей.

С тех пор в Налобино именитый механизатор проработал более 30 лет. Сегодня в родовом имении собрались его сын с супругой и внук. Удивительно, насколько сильной была любовь к своему делу, что теперь переходит из поколения в поколение.

АЛЕКСАНДР МЕЛЁХИН, сын Н. Мелёхина

— Сколько помню, с детства он все время то на тракторе, то на комбайне. Меня это тоже, видимо, увлекло, пошел в техникум и вот со второго курса я так же, как и отец на комбайне, и на кировце, и на сеялках.

До сих пор Александр Николаевич вспоминает, как впервые сел за штурвал комбайна отца, когда проходил практику во время учебы. Трудности поначалу были, но всё сразу становилось ясным, когда за плечами был отец — опытный механизатор. В итоге 47 лет своей жизни Александр Николаевич посвятил полю. А после точно так же, как и отец в свое время, он передал любовь к профессии и своему сыну Виктору.

ВИКТОР МЕЛЁХИН, внук Н. Мелёхина

— На комбайн я пошёл рано, в 14 лет. Помощником к отцу. Мне нравилась техника.0.57Дальше сам стал на комбайне работать, на кировце. Учился я у отца. Там где комбайн какой, ремонт двигателя.

Уже как 14 лет внук именитого механизатора работает в ТОО «Алекри Агро». И, конечно же, семейный сценарий не нарушает. На практику теперь уже к нему приезжает 21-летний сын Александр.

АЛЕКСАДР МЕЛЁХИН, правнук Н. Мелёхина

— Беру пример с отца, учусь у него, чему-то он у меня учится. С самого детства я всегда интересовался, чем занимается мой отец, всегда была интересна вот эта вся техника.

Кстати, её недавно в ТОО «Алекри Агро» обновили. Работать стало быстрее и проще, говорят представители трудовой династии. Например, в этом сезоне намолотили более 12 тысяч тонн зерна. Это намного больше по показателям прошлых лет.