17 ноября — Международный день недоношенных детей

Это детская реанимация областного перинатального центра. Она рассчитана на 6 койко-мест. При необходимости их количество медики увеличивают до 10. Сюда попадают малыши с различными патологиями, в том числе экстремально недоношенные дети. Такие новорожденные весят меньше килограмма.

НАТАЛЬЯ САЛОХИНА, координатор неонатальной службы областного перинатального центра:

— С периода открытия в отделении детской реанимации пролечено 2270 новорожденных, которые имели недоношенность. С экстремально низкой массой тела было пролечено 290 детей. В нашем перинатальном центре трое новорожденных, которые родились около 500 грамм. Они у нас выжили. Это две девочки и один мальчик. На данный момент 2,5 и 3 года им. И очень много у нас детей, которые уже больше весом. Наши сотрудники обеспечивают им дыхательную поддержку, подключают к аппаратам ИВЛ, помещают их сразу после рождения в инкубаторы, где создается определенная влажность, температура. Они корректируются каждый день.

По статистике ежегодно во всем мире рождается около 15 млн недоношенных детей. И только одна треть доживает до 3-х лет. Таким детям продолжительное время нужно находиться под пристальным наблюдением медиков, причем как до выписки, так и после нее. С начала 2022 года в областном перинатальном центре родилось 56 новорожденных детей весом до полутора килограммов. Во время беременности женский организм работает за двоих. Нередко она осложняется за счет обострения хронических заболеваний или инфекций, которые не были заранее пролечены.

НАТАЛЬЯ САЛОХИНА, координатор неонатальной службы областного перинатального центра:

— Если молодая семья планирует ребенка, обязательно нужно пройти обследование, подготовку. И на здоровом фоне зачать здорового ребенка. Если родители здоровы, то шанс на рождение здорового ребенка повышается во много раз. Если мама не обследована, есть хронические заболевания или противопоказания к беременности, то выходить таких детей бывает очень сложно.

После реанимации недоношенные дети попадают в отделение патологии. Впрочем, оказаться здесь могут и малыши с другими диагнозами. 10 ноября 27-летняя Виктория Шенгерей родила третьего ребенка. Малышку ростом 55 см, весом почти 4 килограмма она назвала Виталиной. К беременности Виктория готовилась основательно.

ВИКТОРИЯ ШЕНГЕРЕЙ, жительница с.Корнеевки, Есильский район:

— Поступили уже сюда со схватками. Роды прошли быстро, легко. Ребеночек нахватался зеленых вод, спустя время у нас появилась желтуха, мы попали сюда в патологическое отделение, нам назначили свое лечение. Персонал очень добрый, объясняет все подробно.

Процесс выздоровление малышей проходит быстрее, когда их мамы на это настроены и стараются мыслить позитивно. В этом уверены врачи. 17 ноября в честь международного дня недоношенных детей в центре проведут мероприятия для мам и пап.