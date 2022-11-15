11 единиц огнестрельного оружия за 3 дня изъяли полицейские. Так, два ружья «ИЖ» за один день изъял участковый инспектор в одном из сёл Кызылжарского района. В обоих случаях ружья были спрятаны на верандах, при этом в доме одного из мужчин проживают несовершеннолетние дети. Собраны материалы по статье 482 Кодекса РК об административных правонарушениях. Оружие направили на экспертизу. Всего за 3 дня полицейские изъяли один травматический пистолет и 10 незарегистрированных гладкоствольных ружей. Полицейские напоминают, только добровольная сдача освобождает от ответственности за незаконное хранение оружия. В целом за время проведения ОПМ выявили почти полторы тысячи различных административных правонарушений. В числе наиболее частых — распитие спиртного или появление в нетрезвом виде в общественных местах, противоправные действия в сфере быта. Также выявили 70 случаев нахождения подростков вне дома или в развлекательных заведениях в ночное время. На дорогах области задержали 17 пьяных водителей.