Турнир по шахматам прошёл в Петропавловске

В Петропавловске организовали областной турнир по шахматам. За победу борются более 80 ребят. Амир Кошман представляет команду Назарбаев интеллектуальной школы. В шахматы юноша играет уже 4 года и имеет 2-ой разряд.

АМИР КОШМАН, участник соревнований

— «Шахматы мне помогают решать математические задачи и моему мышлению. Шахматы — очень полезная игра.

1,08: Это мои первые соревнования. Конечно же, настроен на победу».

В турнире принимают участие ребята в возрасте от 8-ми до 14-лет. У многих сегодня здесь дебют, как и у Амира Кошмана. Но, несмотря на свою неопытность, мальчишки и девчонки уверенно идут к своей цели.

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— Шахматы очень полезны. Благодаря им ты разрабатываешь свой мозг, мышление и логику. В шахматах очень много правил и их нужно соблюдать. Выиграешь ты или нет, зависит от самого игрока.

— Знаешь уже своих соперников? — Я пока ещё не знаю. Но, я и не хочу знать, сильные ли они или слабые. Главное, мне настроиться.

Такие соревнования в Петропавловске проходят ежегодно. В этом году турнир посвящен Дню Национальной валюты. Организаторы — представители управления образования и Национального банка.

КАНАТ САДВАКАСОВ, директор учебно-методического центра управления образования СКО

— «Участвуют школьники со всей области. Есть ребята из районов Магжана Жумабаева, Мамлютского. Но, большая часть из Петропавловска, потому что шахматы хорошо развиты в Петропавловске. Турнир открытый. Участвовать могут все».

Победители и призёры будут награждены грамотами, медалями и Кубками клуба банкиров СКО.