Полицейские задержали 4 человек, находящихся в розыске

Новости МТРК

15:15 11 Ноября 2022

 

Ночью на автодороге «Жезказган-Петропавловск» сотрудники батальона патрульной полиции остановили автомобиль «Volkswagen», водитель которого нарушил предписание дорожного знака «Движение налево». При проверке документов выяснилось, что у водителя, 36-летнего жителя Петропавловска, отсутствует страховой полис. В дальнейшем при визуальном осмотре багажника полицейские обнаружили сумку, в которой было 12 ножей. Водитель и двое его пассажиров пояснили, что являются резчиками скота. Ножи изъяты и направлены на экспертизу. Если по результатам экспертизы данные ножи будут признаны холодным оружием, мужчинам может грозить уголовная ответственность. Данный факт выявили в рамках масштабного оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». За первые сутки ОПМ полицейские проверили 650 подучётных лиц, около 400 заброшенных домов, 100 съёмных квартир. Задержали 4 человек, которые были в розыске. Также выявлено 99 фактов распития спиртного или появления в нетрезвом виде в общественном месте, 26 правонарушений в сфере быта, 15 случаев неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей, 4 нарушения защитного предписания. Задержано 6 водителей, находившихся в состоянии опьянения.


Айгерим Хамзина

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