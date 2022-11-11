Лифты раздора: аким города встретился с жильцами скандальной многоэтажки

За столом переговоров представители городского акимата, а также жильцы многоэтажки, которая находится по адресу ул. Батыр Баяна, 32. С февраля 162 жильца четырех подъездов обсуждают замену лифтов. Съемочная группа МТРК была на одном из собраний в этом доме. Собственники квартир в нем не могут прийти к согласию. Одна часть настаивает на том, что лифты нужно поменять на новые, другая уверена, что в этом нет необходимости.

ГАЛИНА ЛЯЛЬЧЕНКО, председатель КСК «Батыр Баяна, 32»:

— Первые, вторые и третьи этажи посчитали, что они лифтом не пользуются и оплачивать они ни в коем случае не будут. Верхние этажи, зная закон жилищных отношений, посчитали, что, почему они должны платить, если первые тоже должны оплачивать. После этого момента и началось противостояние в нашем доме.

Заменить лифты или отремонтировать их жители многоэтажки смогут в рамках программы модернизации ЖКХ. Впрочем, заявку на участие в ней председатель КСК «Батыр Баяна, 32» в городской акимат уже подавала. Все встало на «стоп» из-за недопонимания между жильцами. Кстати, чуть меньше года по устной договоренности их лифты обслуживало ТОО «SKOLIFTSERVICE».

ЕВГЕНИЯ ЧВИЛЁВА, жительница г.Петропавловска:

— 6 ноября в 11 часу вечера пришел монтер с лифтовой организации и отключил лифты первого, второго и четвертого подъезда. Именно эти подъезды отказывались от замены лифтов.

АНДРЕЙ ФЕДОНЮК, руководитель ТОО «SKOLIFTSERVICE»:

— Договор был такой. Мы этот лифт дотянем, отремонтируем своими силами, оплата всего 10 тг с квадратного метра. А лифты серьезно сломаны, у них течь масла.

Именно поэтому лифты в многоэтажке отключили, сейчас они не работают. ТОО «SKOLIFTSERVICE» отказывается их обслуживать, потому что это нерентабельно и нецелесообразно, по мнению руководителя компании. Лифты эксплуатируются 28-й год.

РУСЛАН АНБАЕВ, аким г.Петропавловска:

— Сегодня же мы в адрес вашего КСК направляем предписание о необходимости проведения экспертизы. По итогам экспертизы вы находите компанию, мы предоставим экспертов, которые есть в областном центре, вы можете найти других экспертов. Вы решаете это все на собрании. Вы заключаете договор на оказание услуг по проведению экспертизы технической, что необходимо для того, чтобы лифты функционировали надлежащим образом. Когда Вам придет акт экспертизы, Вы уведомляете нас. С протоколом собрания о том, что мы нуждаемся в ремонте, текущем, капитальном, либо в замене.

И то, и другое можно будет сделать в рамках программы модернизаци ЖКХ. Т.е. в рассрочку сроком на 15 лет под 0,01%. Руслан Анбаев подчеркнул, что жильцы нижних этажей могут отказаться от оплаты, как за любой из видов ремонта, так и за замену лифтов. Но решаться это должно на собрании, где будут присутствовать все жильцы многоэтажки. У каждого из них будет право голоса.