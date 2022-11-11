Инновационные идеи в образовании представили педагоги

Областной этап республиканского конкурса «Фестиваль педагогических идей» проходит в Петропавловске. Участвуют 53 конкурсанта: начиная с воспитателей мини-центра и до преподавателей колледжа.

Подарить новую жизнь старым вещам решила учитель из села Белого. Елена Хоменко представляет свою коллекцию фантиков. Казалось бы, ненужная вещь, но Елена нашла им много применений и успешно использует на уроках. Такой подход не только интересен и продуктивен, уверена педагог, но и помогает сохранять чистой окружающую среду.

ЕЛЕНА ХОМЕНКО, учитель младших классов Беловской средней школы, Мамлютский район:

— За летний период мы собирали фантики. Для удобства и эстетичного использования мы их заламинировали, классифицировали по разрядам. Я сделала сборник заданий. Детям это очень нравится, вызывает большой интерес.

Мы уже подумали, что их можно на математике использовать, на художественном труде. Дети лучше запоминают, например, словарные слова им легче запомнить по фантикам. У них развивается орфографическая зоркость. Можно использовать фантики при делении на группы, при взаимооценивании детей.

Такую задумку оценили не только дети и их родители, но и коллеги. Названия многих конфет имеют названия географических мест, животных, иностранных слов. Дети высчитывают периметр и площадь фантиков. И с удовольствием пополняют копилку новыми блестящими обёртками. Поэтому спектр применения у них широкий. Свою творческую задумку представила и Наталья Брыскина из района Шал акына. Она помогает детишкам развивать свою речь, моторику, творческие способности через театр.

НАТАЛЬЯ БРЫСКИНА, воспитатель мини-центра Приишимской средней школы, район Шал акына:

— Через театральные игры ребёнок раскрепощается, охотно идет на контакт. Из опыта своей работы я вижу, что детям это нравится. Сегодня хочу представить новый наш проект — театр из солёного теста. Дети сами участвуют в создании театра и играют охотно. Как индивидуально, так и в парах, коллективно. Дети — большие фантазёры, придумывают что-то постоянно. Суть в том, что двигаются и ручки, и ножки, и голова. Привезла некоторые виды нашего театра. Очень много их у нас. Много выступаем. Охотно делюсь с коллегами на семинарах районных, областных. Также участвовала в республиканском учебно-методическом совете.

Фестиваль проводится по 7 направлениям: «система менеджемента в образовании», «палитра мастерства», «творческая волна», когда закончился урок…» и «копилка психолога». В первом этапе, который прошёл в октябре, приняли участие более 300 педагогов.

РОЗА САРКЕН, директор центра методической работы и информационных технологий в сфере образования:

— Цель данного конкурса — стимулирование творческой самореализации педагога, его профессионального роста. А также выявление и распространение инновационного педагогического опыта. Здесь не должно быть плагиата. Здесь то, что каждый сам сотворил должен это представить. И также он это апробировал.

Республиканский этап пройдёт в январе. Туда поедут 7 педагогов. Это победители по каждому из направлений конкурса.