650 североказахстанцев стали жертвами интернет-мошенников

Почти 650 интернет-мошенничеств зарегистрировано в СКО с начала года. Профилактика этого вида преступности — одна из актуальных задач, говорят полицейские. Выступления в СМИ, профилактические видеоролики, выдача памяток — полицейские ведут профилактику в разных форматах. Недавно в одном из торговых домов Петропавловска прошла очередная профилактическая акция. Полицейские раздавали брошюры вместе с волонтёрами.

Самые распространённые способы обмана — это требования предоплаты по объявлениям в интернете, оформление кредитов на чужое имя. Для последнего аферисты выманивают персональные данные человека. Популярна и схема — звонки от лжесотрудников банка. А в последнее время преступники всё чаще звонят якобы от имени полиции.

ВИКТОРИЯ МИРОНИЧЕВА, оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— ДП предупреждает: не переводите денежные средства на незнакомые счета, также не сообщайте незнакомцам реквизиты банковской карты, не пересылайте фото банковской карты. Если вам позвонили на сотовый телефон и представились сотрудниками полиции или сотрудниками банка, в срочном порядке положите трубку и перезвоните на «горячую линию» банка, либо на линию «102».

За 10 месяцев в области зарегистрировано 650 интернет-мошенничеств. Треть приходится на «звонки из банка». Полицейские убедительно просят людей быть бдительными. Не откликайтесь на сомнительные предложения. Не переходите по незнакомым ссылкам и не устанавливайте неизвестные вам программы по совету других людей. Любую информацию, которая касается ваших финансов, проверяйте по официальным каналам.