450 тысяч казахстанцев не могут найти работу

Новости МТРК

15:14 11 Ноября 2022

 

 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в Казахстане составила 9,3 млн человек. Среди них 450 тысяч незанятых, то есть они безработные, не имеют источника дохода, активно искали работу, но не нашли. Среди них 72 тысячи — молодёжь в возрасте от 15 до 28 лет, передаёт бюро национальной статистики. Специалисты сообщают, в стране 218 тысяч молодёжи категории NEET, то есть они не работают и не учатся. А среди занятого населения наиболее популярными сферами деятельности стали торговля, сельское хозяйство, образование и промышленность. По гендерному соотношению работающее население разделилось почти поровну. 4,6 млн мужчин и 4,3 млн женщин. А вот среди безработных больше женщин — 257 тысяч человек, что на 64 тысячи больше, чем безработных мужчин.


Айгерим Хамзина

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