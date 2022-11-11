12 тонн наркотиков изъяли полицейские с начала года

Новости МТРК

15:06 11 Ноября 2022

В Казахстане снизилось количество убийств, изнасилований, разбоев и грабежей, а также скотокрадств и преступлений, совершенных ранее судимыми, в состоянии опьянения и в семейно-бытовой сфере. Об этом Президенту страны доложил министр внутренних дел. Он отчитался о состоянии криминогенной обстановки в стране за 10 месяцев текущего года, передаёт Ак Орда. Как отметил министр, пресечена деятельность 33 ОПГ, специализировавшихся на вымогательствах, торговле людьми, незаконном обороте оружия, наркотиков и других преступлениях. Полицейские из незаконного оборота изъяли порядка 12 тонн наркотиков, в том числе 212 кг синтетических видов. Ликвидированы 36 нарколабораторий и 43 наркоканала, заблокировано 1900 сайтов с рекламой наркотиков. По итогам встречи глава государства поставил ряд конкретных задач по обеспечению безопасности граждан и правопорядка в стране.


Айгерим Хамзина

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