Выборы-2022: за кого будут голосовать североказахстанцы?

Новости МТРК

17:28 10 Ноября 2022

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:
—  «Через 10 дней в Казахстане пройдут внеочередные выборы Президента. Согласно официальным данным, в СКО свою активную гражданскую позицию проявят более 385 тысяч человек. Мы решили выйти на главную площадь Петропавловска и узнать, пойдут ли североказахстанцы на выборы и за кого проголосуют?»

На улице немноголюдно, но съемочная группа всё — таки нашла прохожих. Среди них — 72-летняя Вера Норова. Президентская кампания для горожанки важна. Пенсионерка уже решила, за кого отдаст свой голос.

ВЕРА НОРОВА, жительница г. Петропавловска
— «Я всегда посещаю такие общественные мероприятия. Обязательно пойду голосовать.

Из 10-ти опрошенных нами людей большая часть пойдёт голосовать на свои избирательные участки. Кто-то уже определился с выбором, а некоторые ещё думают.

БЛИЦ
—  «Мы всегда голосуем. Это наше право. В этот раз мы тоже пойдём голосовать.


Алишер Ашимов

Читайте также

Новости МТРК 21.10.2022
В СКО свыше тысячи иностранцев нарушили миграционное законодательство
Торжественное возложение цветов к памятнику Кожаберген жырау прошло в Петропавловске
С начала 2022 года ущерб от деятельности финансовых пирамид составил 4,7 млрд тенге
Гордость СКО: в преддверии Дня Республики наградили особо отличившихся североказахстанцев
За три выходных дня на канал «102» поступило более 250 звонков
ОПМ «Участок»: полицейские проводят встречи с населением
Новый профессиональный стандарт «Педагог» обсудили в филиале «Өрлеу»
Почти 3 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Акжарском районе
Новости МТРК 13.10.2022
Жители городской многоэтажки не хотят платить рассрочку за новый лифт
Новости МТРК 18.10.2022