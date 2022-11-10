Выборы-2022: за кого будут голосовать североказахстанцы?

АЛИШЕР АШИМОВ, корреспондент:

— «Через 10 дней в Казахстане пройдут внеочередные выборы Президента. Согласно официальным данным, в СКО свою активную гражданскую позицию проявят более 385 тысяч человек. Мы решили выйти на главную площадь Петропавловска и узнать, пойдут ли североказахстанцы на выборы и за кого проголосуют?»

На улице немноголюдно, но съемочная группа всё — таки нашла прохожих. Среди них — 72-летняя Вера Норова. Президентская кампания для горожанки важна. Пенсионерка уже решила, за кого отдаст свой голос.

ВЕРА НОРОВА, жительница г. Петропавловска

— «Я всегда посещаю такие общественные мероприятия. Обязательно пойду голосовать.

Из 10-ти опрошенных нами людей большая часть пойдёт голосовать на свои избирательные участки. Кто-то уже определился с выбором, а некоторые ещё думают.

БЛИЦ

— «Мы всегда голосуем. Это наше право. В этот раз мы тоже пойдём голосовать.