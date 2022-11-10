Председатель ЦИК РК посетил избирательные участки Мамлютского района

Подготовка ко дню президентских выборов практически полностью завершена. На городских и районных избирательных участках провели большую работу, чтобы в день «х» всем, кто придет отдать голос за того или иногда кандидата, было комфортно. В Мамлютском районе, например, больше 13 тысяч избирателей, 31 участок. Из них 4 находятся в Мамлютке, а оставшиеся в селах.

НИКОЛАЙ СТАДНИК, председатель комиссии избирательного участка № 325, г.Мамлютка:

— На нашем участке 1069 избирателей. Наши члены комиссии, которые закреплены по улицам, прошлись по ним, отнесли пригласительные билеты, беседовали. Поэтому надеемся, что наши голосующие придут вовремя. Я уверен, что голосование пройдет нормально 1:32 Те, которые инвалиды и не могут к нам приехать, больные, пожилые, мы с урной будем выезжать.

За 325-м избирательным участком закреплены 20 таких мамлютчан. У председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Адбирова к его представителям не возникло никаких вопросов. Он убедился, что здесь созданы условия для всех голосующих, включая тех, у кого есть проблемы со зрением и слухом. В день «х» будет важен голос каждого казахстанца.

НУРЛАН АБДИРОВ, председатель Центральной избирательной комиссии РК:

— Наша задача — эти выборы провести в строгом соответствии с конституционным законом о выборах. Провести эти выборы прозрачно, транспарентно, открыто.

Много вопросов у Нурлана Абдирова возникло при посещении избирательного участка № 333 Мамлютского района. Он находится в доме культуры в селе Воскресеновке. 20 ноября сюда придут голосовать 612 человек. Урны здесь стоят далеко от наблюдателей, отметил председатель Центральной избирательной комиссии. Нурлан Адбиров обратил внимание на то, что здание плохо отапливается, а еще внутри него нет уборной.

Дарья Пышмынцева