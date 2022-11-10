Политической грамотности будут обучать женщин в СКО

Быть политически грамотными и конкурентоспособными — этому будут обучать женщин в школе женского лидерства. Принять участие сможет любая желающая.

ГУЛЬБАХША МУСАБАЕВА, руководитель клуба женщин — политиков Альянса женских сил СКО:

— Сейчас, в предвыборный период, мы понимаем, как важно поднимать в системе принятия политических решений на уровне государства статус наших женщин. В связи с этим «Альянс женских сил СКО», а именно «Школа политического лидерства женщин» набирает женщин и планирует провести школу на местном уровне.

В настоящее время в общественно-политической жизни страны активно участвуют представительницы прекрасного пола. Они руководят предприятиями, занимают должности акимов сельских округов и районов. Например, в Аккайынском районе 64% государственных служащих — женщины. Из них 44% занимают руководящие должности.

ЗАУРЕ КАРТОВА, руководитель клуба женщин — политиков Альянса женских сил СКО:

— Политическое лидерство женщин — одна из актуальных тем в обществе. По плану школы мы будем готовить женщин на двух уровнях. 1-й — это стандартный пакет, 10 часов. То есть, будем обучать основным положениям и направлениям. На втором этапе — профессиональный. Женщины на этой стадии обязательно должны иметь высшее образование.

По окончании обучения выпускникам будут вручены сертификаты за успешное завершение курса школы женского политического лидерства.