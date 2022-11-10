Литературный вечер в честь 285-летия Токсана би

В областной библиотеке им.С. Муканова прошел историко-литературный вечер, посвященный 285-летию со дня рождения народного судьи и оратора Токсана би. В мероприятии приняли участие его земляки и родственники. Уважаемый в народе Токсан би был не только красноречивым, но и справедливым, говорит его потомок Гульшат Рамазанова.

ГУЛЬШАТ РАМАЗАНОВА, потомок Токсана би:

— Он очень внимателен к своему сыну, когда тот управлял волостью. Критиковал его за дело, учил. То есть, он не давал ему поблажек. Прямо мог сказать, что тот не справляется со своей работой. Я думаю, это очень хорошая черта.

Слово дали исследователю Дастену Баймуканову. Историческую личность он изучает с 90-х годов. Исследователь поведал о жизни и деятельности Токсана би. Успеха оратор достиг благодаря деду Кара би. Он обучал внука ораторскому мастерству, учил его нравственности и справедливости. Токсан би вырос именно таким. Он защищал честь и достоинство бедных, обиженных, за что его уважал народ. Он критиковал вражду и призывал к миру.

ДАСТЕН БАЙМУКАНОВ, исследователь:

— У него был младший брат Сексен би. Он хотел быть похожим на Токсана, хотел власти. Поэтому между братьями были непростые отношения. Можно сказать, между ними была вражда. Однако, позже они пришли к пониманию.

Токсан би пользовался большим авторитетом, его приглашали в разные регионы Казахстана для решения острых и спорных вопросов. Уважали за бескорыстность и чесность. В честь знаменитого оратора назвали аул в районе имени Габита Мусрепова.