Кто понесёт наказание по факту гибели работника на ТЭЦ-2?

Новости МТРК

17:37 9 Ноября 2022

Чрезвычайное происшествие произошло на Петропавловской ТЭЦ-2 во время строительных работ. Из-за смещения конструкций 22-летний сотрудник подрядной организации получил травму, которая оказалась несовместимой с жизнью. 7 ноября парень скончался.

ВСЕВОЛОД СЫСОЛЯТИН, директор ТОО «Строительный Центр Арсенал»:
— Бригада монолитчиков выполняла работы по ремонту кровли дымососного отделения, т.е. ремонт крыши производился.  Уложенные конструкции лежали заготовленные. Они в этот момент поднимали электроинструмент на кровлю. Пока он ждал, когда разгрузят на кровлю электроинструмент, он отвлекся и в основание колоны пошел поправить опалубку. Вниз немного спустился на полметра. Металлическая конструкция съехала, и он травму получил.

Погибший приехал на заработки в Петропавловск из Кызылординской области около месяца назад. С товариществом заключил договор возмездного оказания услуг. ТОО оказало семье парня материальную помощь и обратилось в инспекцию труда. Кто понесёт наказание и понесёт ли вообще?

АЗАТ КУШЕРБАЕВ, руководитель отдела управления государственной инспекции труда СКО:
— «В соответствии со статьёй 186 Трудового Кодекса РК «Расследованию подлежат случаи повреждения здоровья работников, связанные с их трудовой деятельностью и приведшие к нетрудоспособности либо смерти». Между погибшим Исаевым и ТОО «Строй ЦЕНТР Арсенал» был заключен договор гражданско-правового характера, в связи с чем отношения между данными лицами не являются трудовыми, следовательно регулируются не трудовым законодательством РК, а Гражданским Кодексом РК»

Проще говоря, данный несчастный случай не подлежит специальному расследованию, предусмотренному Трудовым кодексом РК. Это уже третий летальный случай на Петропавловской ТЭЦ-2 за год. По крушению дымовой трубы материалы переданы в департамент полиции. По случаю со смертельными ожогами — работодателя признали виновным и передали материалы также полицейским. Теперь и этот несчастный случай находится на расследовании департамента.


Анастасия Кузнецова

Читайте также

30 наркодельцов осуждены в СКО за 10 месяцев
19 заболевших гриппом выявили в СКО
Мясо бройлеров начали выпускать на птицефабрике «Жаңа құс»
Артисты областной филармонии порадовали учащихся СШ №13 концертной программой
Житель Петропавловска во время рыбалки нашёл ружьё
Мобильный центр занятости населения открыли в Палате предпринимателей «Атамекен»
Экологические нарушения обходятся Казахстану в 3,5 млрд ежегодно
«Поёт молодое сердце» — конкурс стихов среди школьников СКО
Начинающие предприниматели Кызылжарского района обсудили Послание Президента РК
Осенний бал для детей с особыми потребностями
Праздничный вечер для школьников и студентов накануне Дня Республики организовали в резиденции Абылай хана
За три дня более 50 человек обратились в травмпункт из-за гололёда