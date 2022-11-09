В СКО прошёл форум молодёжных организаций

Развитие волонтёрства, поддержка молодёжи и трудоустройство. Эти вопросы обсуждали активисты на форуме молодёжных организаций региона. Собравшиеся отметили, что ориентиром для них стали слова главы государства на пленарном заседании, где Касым-Жомарт Токаев назвал три важных приоритета для молодежи Нового Казахстана. Это: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм.

КЕМЕЛ ОСПАНОВ, руководитель управления внутренней политики СКО:

— С сентября текущего года впервые с 2006 года вносятся поправки в закон о молодёжной политике Казахстана. Они направлены на всестороннюю поддержку и гармоничное развитие молодого поколения. Новое поколение казахстанцев — наилучшее достижение нашей независимости.

Они каждый день не словом, а делом помогают людям. Особо отличившихся активистов наградили благодарственными письмами. Среди них и Жадыра Жолкенова. Она руководит молодёжным ресурсным центром Тимирязевского района. Трудится там больше 2 лет. Говорит, нашла своё призвание в помощи окружающим.

ЖАДЫРА ЖОЛКЕНОВА, и.о. директора молодёжного ресурсного центра Тимирязевского района:

— У нас в составе 70 человек. Нами была оказана помощь пенсионерам летом и в зимний период.

Летом помогаем по хозяйству, зимой по очистке снега.

Помогают колоть дрова, наводят порядок в огороде, в непогоду приносят продукты и лекарства. Помощь волонтёром незаменима, особенно для одиноких пенсионеров. Всего во время форума наградили порядка 25 активных североказахстанцев.