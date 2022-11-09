Председатель ЦИК РК оценил готовность избирательных участков Петропавловска к предстоящим выборам

В СКО прибыл председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров. Цель рабочей поездки — проинспектировать готовность избирательных участков региона к предстоящим выборам. Первым глава Центризбиркома посетил избирательный участок №577, который базируется в областной детско-юношеской библиотеке им.Г.Мусрепова. Информационные стенды, специальные памятки для избирателей, подготовленные кабины. Все правила и удобства для голосующих соблюдены. Особое внимание Нурлан Абдиров акцентировал на обеспечение условий для людей с ограниченными возможностями.

НУРЛАН АБДИРОВ, председатель Центральной избирательной комиссии РК

— Главное лицо на избирательном участке — это избирательная комиссия. Но мы все с вами работаем на избирателя, то есть избирателю должно быть удобно. Мы должны создавать все условия для того, чтобы люди с инвалидностью не испытывали никаких проблем.

И глава Центризбиркома убедился, что таковых сложностей на данном участке не возникнет. Здесь установили специальный стол, есть компьютер и наушники, подготовили аудио и видеоматериалы для людей с ограниченными возможностями. Создали условия и в кабинах. Всего на 577 участке зарегистрировано 6 людей с ограниченными возможностями. Они могут как самостоятельно прийти на участок, так и подать заявление до 12 часов дня 20 ноября для того, чтобы проголосовать дома.

МАПРУЗА ДЖУМАБАЕВА, председатель комиссии избирательного участка №577

12/0.30 Всего по списку у нас 1630 человек.1.13Впервые голосующих 9 человек. 2.00Хочется призвать наших избирателей принять участие в этом процессе, потому что от позиции каждого зависит, как будет развиваться дальше наша страна, как будем строить Новый Казахстан.

Нурлан Абдиров также напомнил и о недавних изменениях в законодательстве.

НУРЛАН АБДИРОВ, председатель Центральной избирательной комиссии РК

— 17 ноября вступает в силу норма об однократном семилетнем президентстве. Поэтому на этих выборах Президент будет избираться однократно на 7 лет. Есть у нас нормы, которые вступают 1 января 2023 года. Например, норма о профессионализации территориальных избирательных комиссий. Было такое поручение в Послании Президента.

Все условия на данном избирательном участке соблюдены, заключил глава Центризбиркома. Замечаний не было. Зато немало вопросов у Нурлана Абдирова возникло на участке №662 в специализированной казахской школе-гимназии им. Абая. Он указал на необходимость переноса избирательного ящика в другое место.



Нурлан Абдиров, председатель Центральной избирательной комиссии РК:

— Разве кто-кто придет и вложит в это бумагу сразу? Ящик должен стоять на просторном видном месте. Входивших наблюдателей, представителей СМИ Вы регистрируете и проверяете документы. Для этого здесь должен сидеть кто-то. Никто не должен мешать членам комиссии.

Представители участка заверили, что исправят недостатки. В списках избирателей здесь 1577 человек.