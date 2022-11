Лучшего оперуполномоченного выбрали в СКО

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Департаменте полиции Северо-Казахстанской области подвели итоги областного конкурса «Лучший оперуполномоченный». Всего участвовало более десяти офицеров. Конкурс включал в себя три этапа: тестирование на знание законодательства и нормативно-правовых актов, огневая подготовка, зачеты по физической культуре. Проверялось владение специальными боевыми приемами.

МАРАТ ЖУМАЛИЕВ, начальник управления криминальной полиции ДП СКО:

— На основании приказа начальника ДП проведен конкурс профессионального мастерства среди оперуполномоченных. В результате лучшим по итогам конкурса признан оперуполномоченный управления криминальной полиции областного департамента полиции, майор полиции Марат Халимуллин. Он зарекомендовал себя ответственным, грамотным, целеустремленным сотрудником, который занимается раскрытием имущественных преступлений. На его счету — раскрытие ряда преступлений категории тяжких, в том числе — и совершенных в прошлые годы.

35-летний майор служит в органах внутренних дел 17 лет, является выпускником Карагандинского юридического института. В настоящее время трудится в отделе по раскрытию имущественных преступлений управления криминальной полиции. Марат отмечает, что особых сложностей при участии в конкурсе не испытывал: пригодились знания и навыки, заложенные в ведомственном вузе, а также постоянное саморазвитие и самообразование.

МАРАТ ХАЛИМУЛЛИН, оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП СКО:

— В первую очередь хочу пожелать молодым сотрудникам выдержки. Во-вторых, независимо от нехватки времени, необходимо повышать свой интеллектуальный уровень, заниматься физподготовкой, а также морально-психологически себя настраивать на работу, так как каждый сотрудник полиции должен быть всегда готов к любым экстренным ситуациям.

В ближайшее время лучший оперуполномоченный Марат Халимуллин примет участие в одноименном конкурсе министерства внутренних дел, на республиканском уровне.