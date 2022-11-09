Благотворительный концерт в преддверии Международного Дня слепых

13 ноября — Международный День слепых. В преддверии этого праздника артисты областной филармонии устроили благотворительный концерт.

В казахском обществе слепых различные мероприятия проходят постоянно: акции, концерты, обучающие тренинги. В сам праздник, 13 ноября, проведут акцию «Незрячий пешеход». Будут раздавать памятки водителям и жителям города, напоминая о правилах ПДД, касающихся невидящих пешеходов.

АЙНАГУЛЬ ТАШЕНОВА, председатель филиала ОО «Казахское общество слепых» по СКО:

— Так как мы занимаемся реабилитацией и интеграцией наших членов КОС, в данный момент проходит месячник «белой трости». Мы проводили конкурс чтения и письма по Брайлю, ориентирование в пространстве, проводили акции «Незрячий пешеход» и «Помоги незрячему человеку».

Петропавловскому казахскому обществу слепых уже больше четверти века. На учёте там состоят более 600 слабовидящих и незрячих североказахстанцев.