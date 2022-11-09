АО «Севказэнерго» оштрафовали на 600 тысяч тенге

В СК департаменте Комитета атомного и энергетического надзора и контроля подвели итоги 10 месяцев работы. За это время специалисты ведомства провели 3 профилактических контроля с посещением объектов по поводу электроэнергетики. Выдали 3 предписания. Были и те, кто за нарушения получил штраф.

НИКОЛАЙ БОРЗИЛОВ, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК по СКО:

— Это в отношении АО «Севказэнерго» ТЭЦ-2 за несвоевременное предоставление оперативного сообщения. Был наложен штраф. В порядке сокращённого производства 612 тысяч тенге взыскан. Также в области атомной энергетики в отношении АО «ЗИКСТО» был составлен административный материал по факту просроченной действующей лицензии.

За это завод «ЗИКСТО» получил штраф 460 тысяч тенге. Всего с начала года было составлено 3 административных материала.

НИКОЛАЙ БОРЗИЛОВ, руководитель территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК по СКО:

— Также был составлен административный материал на фирму «Мелиоратор» по факту производства работ в охранных зонах ЛЭП без согласования с организацией, эксплуатирующей данные линии. В порядке сокращённого производства наложен штраф 153 тысячи тенге.

32 профилактических посещения было на Петропавловскую ТЭЦ-2. В департамент поступали обращения о технологических нарушениях . И некоторые из них подтвердились. По итогу выписали 10 предписаний. Устранить нарушения необходимо до конца года. Всего в ведомство поступало 53 обращения. За 10 месяцев в департаменте провели свыше 150 контрольных мероприятий без посещения объектов. Выдали почти сотню рекомендаций, половину из которых уже исполнили.