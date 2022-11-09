10 казахстанцев утонули на водоёмах с начала года

Спасатели ежедневно выходят в рейды по водоёмам. Напоминают рыбакам о мерах безопасности. По словам ЧС-ников, в день за уловом приходят порядка 5-ти человек. В выходные их, конечно, больше. Одного из рыбаков встретила и наша съемочная группа во время очередного рейда. От интервью мужчина отказался, но за кадром рассказал нам, что соблюдает все меры безопасности и знает, что выход на водоёмы глубокой осенью и зимой может быть чреват последствиями.

По линии профилактики спасатели проводят большую работу. С начала года в области провели 275 рейдовых мероприятий.

РИЗАБЕК ТЕМИРБЕКОВ, офицер управления гражданской обороны ДЧС СКО

— «Рейды проходят на ежедневной основе. Рыбаки реагируют адекватно. Все ознакомлены с требованиями и правилами безопасности на водоёмах. Лёд на некоторых участках имеется, но очень тонкий и не рекомендуется выходить. В некоторых местах его и вовсе пока нет».

С начала года на водоёмах области случаев гибели рыбаков не зарегистрировано. По республике их 10.