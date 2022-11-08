Юные таланты представили свои проекты на областном научно-техническом форуме

В областном центре творчества детей и юношества собралось более 30 юных талантов региона. Это старшеклассники общеобразовательных школ, колледжей, которые увлечены техническим творчеством. На областном научно-техническом форуме каждый из них сегодня представляет свой проект.

Александр Надочий, методист областного центра творчества детей и юношества:

— Форум проводится для того, чтобы развить интерес молодежи к техническому творчеству. 1.23Техническое творчество — это очень большой задел на будущее ребенка. Чем больше они этим занимаются, тем больше развивается у них интерес. Может в будущем инженеры нашей страны будут.

Матвей Беев приехал на форум из Есильского района. Учащийся Ильинской средней школы представляет проект по направлению «Техническое конструирование в области разработки действующих моделей автотранспорта». Это модель американского грузовика «М-35» второй половины 20 века. Вместе со своим руководителем Матвей создавал его около 5 месяцев.

Матвей Беев, участник форума, Есильский район

— Сначала я подобрал картинку, нашел эскиз и решил сделать эту машину. Делал я из дерева, потому что оно легко поддается ручной и механической работе. Он предназначен для военной перевозки грузов, людей.

Проекты в области космонавтики, авиации, строительства. Конструирование водного и автотранспорта, сельскохозяйственной техники и оборудования. На форуме предоставлены индивидуальные и коллективные работы по 8 направлениям. Дмитрий Калашников из Бугровской средней школы Кызылжарского района привёз на форум экологически значимый проект.

Дмитрий Калашников, участник форума, Кызылжарский район

— После пандемии мы сидели в закрытых помещениях в масках, где у нас отсутствовала циркуляция воздуха. Я стал об этом задумываться и искал различные способы этого решения. Сегодня я буду представлять свой исследовательский проект «Очиститель воздуха для школьного кабинета». 0.18Он компактный и малозатратный.

Каждый проект оценивает жюри областного этапа научно-технического форума. Учитывается новизна технического решения, актуальность и практическая направленность, умение учащихся публично обосновать целесообразность выбранной темы. По итогам защиты лучшие техники отправятся презентовать свои работы на республиканском уровне.