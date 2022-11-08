Вопрос очередей в детские сады рассмотрели в Правительстве

Школьное питание, очередь в детские сады и изучение английского языка. Эти и другие вопросы сферы образования обсудили на совещании под председательством Премьер-министра страны. Министерство просвещения выступило с предложением дать возможность детям из социально уязвимых слоев населения получать помощь из фонда Всеобуча при обучении в частных школах. Сейчас эта норма действует только в государственных учебных заведениях. Речь идёт о помощи в приобретении школьной формы, канцтоваров и оплаты горячего школьного питания. Кроме того, участники совещания обсудили запуск единой очередности в детские сады на централизованном уровне, что позволит сэкономить бюджетные средства и исключить коррупционные риски при распределении мест. В частности, планируется дать возможность вставать в очередь и получать соответствующее направление через приложения банков второго уровня и «Egov». На совещании также рассмотрены новые подходы к повышению качества преподавания английского языка в школах, повышения квалификации учителей, вопросы обеспечения организаций образования качественным интернетом.