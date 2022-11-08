Почти 3 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Акжарском районе

Эта дорога в Акжарском районе соединяет между собой 4 села. Капитального ремонта она не видела больше 30 лет. Её состоянием здесь обеспокоены все сельчане. Ездить по бездорожью невозможно, машины ломаются каждый день.

КОГАРШИН ХАСАНОВА, жительница с. Киевского, Акжарский район

— «Чтобы уехать из Киевского по делам куда-то в район, это большая нагрузка на человека. Потому что, видели сами нашу дорогу. В этом году её начали делать. Надеемся, что доведут её до конца».

Меньшую часть дороги, это 7,5 км, уже отремонтировали. На этот отрезок выделили более 300 млн тенге. В следующем году планируют привести в порядок остальные 49 км. На эти цели направят 1,7 млрд тенге.

АРЫСТАН АБИЛЬМАЖИНОВ, руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Акжарского района

— «Эта дорога у нас переходящая, на 3 года. По мере финасирования мы её делаем. ПСД был разработан в 2020 году.

Срок ремонтных работ этой дороги 7 месяцев. Мы успеваем».

Кроме того, приведут в порядок здесь и внутрипоселковые дороги 6-ти населённых пунктов. Всего на ремонт дорог в Акжарском районе выделили 2,9 млрд тенге.

АЙБЕК КОРЖУМБАЕВ, главный специалист управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— «Реализается 10 проектов. 1 проект — по ремонту дороги областного значения, 3 — по среднему ремонту дорог районного значения и 6 — по внутрипоселковым дорогам. В текущем году по 3-м селам работы завершены. Это сёла Талшик, Киевское и Даут. По реализации данных проектов планируется отремонтировать 125 км дорог».

В следующем году в районе планируют отремонтировать проблемный участок «Талшик-Майский-Аксары», это 91 км. Пока разрабатывают ПСД.