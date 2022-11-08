Областной центр фтизиопульмонологии одержал победу в номинации «Лучший зелёный офис – в секторе здравоохранения»

«Зелёный офис» — это ежегодный республиканский конкурс, который привлекает внимание бизнес-структур и госучреждений к вопросам экологии. Оценивают подходы, меропрития, практики, направленные на сохранение окружающей среды. Коллектив областного центра фтизиопульмонологии взял в этом конкурсе 1 место.

РАИСА КУСАИНОВА, заместитель директора областного центра фтизиопульмонологии:

— Мы внедрили элементы «зелёного офиса». Это печать двусторонняя, мы используем черновики для печати, используем бумагу без отбеливания. Если бумага уже с двух сторон пропечатана, мы её сдаём как вторсырьё. Собираем и стеклянную тару, и полиэтиленовые пакеты. Всё то, что может быть использовано повторно, мы собираем.

На вырученные средства приобретаются медицинские перчатки, различные вещи, саженцы для озеленения и благоустройства территории центра. Установили систему очистки воды в каждом отделении, благодаря чему расход и потребление воды снизились на 10%. Особое внимание уделяется энерго- и теплопотерям.

РАИСА КУСАИНОВА, заместитель директора областного центра фтизиопульмонологии:

— Стеклопакеты установлены для сбережения тепла, есть все счётчики: водяные, тепловые, электрические. Свет экономим, на компьютерах установлен спящий режим. То, что мы делаем для персонала, тоже учитывалось в конкурсе. У нас созданы комфортные условия работы. Это персональные комнаты, горячее питание, душевые кабины установлены, обеспечены 100% защитой органов дыхания.

Цель конкурса — популяризация лучших экологических практик и ресурсосбережения «зелёных офисов», а также корпоративных программ заботы о здоровье сотрудников.

КАНЫШ БИЖАНОВ, директор областного центра фтизиопульмонологии:

— С 2018 года мы стараемся активно следить за безопасностью окружающей среды. Меняем оборудование на более современное, учим сотрудников и пациентов заботе об экологии. За 4 года мы собрали и сдали на переработу 5,5 тонн картона, почти 8 тонн макулатуры, полтонны пластика и почти 2 тонны стекла.

Конкурс «Зелёный офис» проводится 4-тый год подряд. Всего в этом году в нём приняли участие 100 организаций в 10-ти номинациях.