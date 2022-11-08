Колбасы североказахстанского производителя признали лучшими в стране

Колбасная продукция «Lecker» стала лучшей в стране на конкурсе-дегустации. Он проходил в Алматы в рамках выставки FoodExpo Qazaqstan 2022. Строгое жюри оценивало колбасы по десяткам параметров. Внешний вид, состав, даже запах и упаковку, ну, и конечно же, вкус продукта, его полезность и натуральность. Среди десятков конкурсантов североказахстанский продукт стал победителем. Подтверждает это не только награда, но и очередь, которая выстроилась во время выставки в Алматы. Не меньше покупателей ежедневно приходит и в петропавловский магазин.

Сочное мясо и свежие колбасы здесь ежедневно покупают больше 300 горожан. Самые ходовые товары: мясо говядины и свинины, колбасы и супнаборы.

РАИСА АМИРГАЗИНА, администратор магазина:

— На предприятии производится большой ассортимент колбасных изделий на любой вкус. Варёные, полукопчёные, ливерные колбасы, сосиски, сардельки, а также деликатесы. Сейчас сети магазинов представлена в Тайынше, Петропавловске, Кокшетау и Бесколе.

В ассортименте североказахстанского производителя около 300 наименований мясных продуктов. Среди них только колбас — 200 видов. Тайыншинский свинокомплекс «EMC Агро» работает по немецкой технологии и использует только натуральное мясо. По просьбе петропавловцев в городе в начале декабря откроют ещё одну точку продаж в 20 мкр.