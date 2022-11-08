Стартовал 8 сезон обучения в школе государственной службы

Валерия Зиборева обучается на специальности «Юриспруденция». В этом году окончит университет и начнёт профессиональную деятельность. В будущем хочет связать свою судьбу с госслужбой. Валерия подала заявление на поступление в школу государственных служащих и попала в 8 сезон обучения.

ВАЛЕРИЯ ЗИБОРЕВА, студентка Kozybayev University :

— Школа госслужбы даёт подстраховку студентам, которые, например, хотят работать в районе. Даются некоторые привилегии, помощь в трудоустройтсве студентов. Думаю, что это большой плюс. Данная школа меня заинтересовала тем, что будут проводиться лекционные занятия, которые не затрагивают университет. То есть, будут углубления именно в работу. Если в университете теоретические знания, а тут практические.

Школа госслужащих функционирует уже 4 года. За это время обучение прошли 79 студентов, из них 30% после окончания трудоустроились. В этом году заявления подали 23 студента.

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО, руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы по СКО:

— Обучение будет проходить в два этапа. Теоретический этап будет проходить в стенах филиала Академии государственного управления при Президенте РК в течение ноября. Слушатели ознакомятся с законодательством по вопросам государственной службы. Кроме того, будут проведены тренинги по развитию компетенций. С января будет организована стажировка в том государственном органе, где они хотели бы трудоустроиться после окончания университета. То есть, они наработают еще и практические навыки.

Студенты получат сертификат, который смогут предоставить в качестве дополнительного документа при участии в конкурсных процедурах.

ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО, руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы по СКО:

— На госслужбе с каждым годом становится все больше молодых людей. В этом году подали заявления на прохождение тестирования более 1,5 тысяч человек. Это на 500 человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В области на данный момент трудятся 324 госслужащих в возрасте до 29 лет.