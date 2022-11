Колбасы североказахстанского производителя признали лучшими в стране

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Колбасная продукция «Lecker» стала лучшей в стране на конкурсе-дегустации. Он проходил в Алматы в рамках выставки FoodExpo Qazaqstan 2022. Строгое жюри оценивало колбасы по десяткам параметров. Внешний вид, состав, даже запах и упаковку, ну, и конечно же, вкус продукта, его полезность и натуральность. Среди десятков конкурсантов североказахстанский продукт стал победителем. Подтверждает это не только награда, но и очередь, которая выстроилась во время выставки в Алматы. Не меньше покупателей ежедневно приходит и в петропавловский магазин.

БЛИЦ:

— Наше мясо всё равно вкуснее — 01.46 вкуснее мясо