Колбасы североказахстанского производителя признали лучшими в стране

Новости МТРК

16:50 8 Ноября 2022

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Колбасная продукция «Lecker» стала лучшей в стране на конкурсе-дегустации. Он проходил в Алматы в рамках выставки FoodExpo Qazaqstan 2022. Строгое жюри оценивало колбасы по десяткам параметров. Внешний вид, состав, даже запах и упаковку, ну, и конечно же, вкус продукта, его полезность и натуральность. Среди десятков конкурсантов североказахстанский продукт стал победителем. Подтверждает это не только награда, но и очередь, которая выстроилась во время выставки в Алматы. Не меньше покупателей ежедневно приходит и в петропавловский магазин.

БЛИЦ:
— Наше мясо всё равно вкуснее — 01.46 вкуснее мясо

—  Мясо свежее — 00.50 и по качеству
— по цене нормально — 01.28 подешевле

Сочное мясо и свежие колбасы здесь ежедневно покупают больше 300 горожан. Самые ходовые товары: мясо говядины и свинины, колбасы и супнаборы.

РАИСА АМИРГАЗИНА, администратор магазина:

— На предприятии производится большой ассортимент колбасных изделий на любой вкус. Варёные, полукопчёные, ливерные колбасы, сосиски, сардельки, а также деликатесы. Сейчас сети магазинов представлена в Тайынше, Петропавловске, Кокшетау и Бесколе.

В ассортименте североказахстанского производителя около 300 наименований мясных продуктов. Среди них только колбас — 200 видов. Тайыншинский свинокомплекс «EMC Агро» работает по немецкой технологии и использует только натуральное мясо. По просьбе петропавловцев в городе в начале декабря откроют ещё одну точку продаж в 20 мкр.


Айгерим Хамзина

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