А. СМАИЛОВ: «Незнание государственного языка будут считать основанием для отказа в получении гражданства»

Новый законопроект подготовили в Правительстве. Теперь лицам, которые не знают госязык, гражданство Казахстана давать не будут. Согласно ответу Премьер-министра Алихана Смаилова на депутатский запрос, правительство провело 4 заседания по миграционным вопросам и разработало поправки в закон «О гражданстве РК», которые рассматривают незнание государственного языка, истории и основ национального законодательства как дополнительное основание для отказа в гражданстве и восстановлении, а также направлены на предотвращение фактов двойного гражданства.

АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министр РК:

— «Ежедневное количество прибывающих граждан Российской Федерации вернулось к среднему уровню пересечения государственной границы. Для желающих изучать национальный язык, традиции и культуру казахского народа в стране 174 воскресные школы, работающие в 40 домах достык, предоставляют возможность бесплатного изучения национального языка, где помимо изучения национального языка проводятся мероприятия по ознакомлению с казахской культурой и обычаями. Мигранты также могут изучать государственный язык на базе учебно-методических центров «Язык» при администрациях»