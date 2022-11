4 молодых специалиста прибыли в блок онкологии областной многопрофильной больницы

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Аида Уаисова — молодой врач онкологического центра областной многопрофильной больницы. Приступила к медицинской службе она 2 месяца назад.

АИДА УАИСОВА, химиотерапевт блока онкологии областной многопрофильной больницы:

— Я работаю амбулаторным химиотерапевтом. То есть пациенты приходят ко мне, получают лекарства, получают лечение, консультацию. Мой дедушка работал в сфере медицины. Он был завхозом. Я всегда смотрела, как его забирает скорая в больницу на работу. Я всегда была близка к теме медицины. И я всегда считала, когда вырасту, буду лечить своих родных. И с того дня я мечтала стать врачом.

Как молодой специалист Аида получила поддержку от государства, а также от самой больницы. Всего в этом году в медучреждении к работе приступили 4 начинающих специалиста.

ЖАГИР ДЮЙСЕНОВ, руководитель блока онкологии областной многопрофильной больницы:

— Специалист кабинета амбулаторной химиотерапии, анестизиолог-реаниматолог, хирург и онколог. Прибывшим нашим специалистам определена специальная помощь. Во-первых, это подъемные в размере 1,5 млн тенге от организации и такое же пособие от акимата. К тому же мы предоставляем жильё в Доме врача согласно очереди. На то время, пока специалисты ожидают очередь, мы предоставляем арендное жильё.

На данный момент больница нуждается ещё в 5 специалистах: 2 онкологах, хирурге, эндоскописте и химиотерапевте. Дефицит есть и в среднем медицинском персонале.

ЖАГИР ДЮЙСЕНОВ, руководитель блока онкологии областной многопрофильной больницы:

— Над этим мы работаем. Начиная с министерства здравоохранения, совместно с нашим управлением здравоохранения производятся выезды в регионы, где имеются наши медицинские университеты и стараемся решать эту проблему, привлекаем молодых специалистов к нам в регион. Дефицит есть и по районам. 70 % где-то врачи — онкосовместители. То есть не онкологи, а совместители по онкослужбе.

В общем, в блоке онкологии областной многопрофильной больницы на сегодняшний день работает порядка 200 человек, из них 50 — узкие специалисты.