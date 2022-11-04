Более 80 североказахстанцев заболели гриппом с октября этого года

Более 6 тысяч североказахстанцев заболели ОРВИ с начала эпидемического сезона. 70% из них — дети до 14 лет. Грипп типа В зарегистрировали у 82 жителей области. Все они не были привиты. Хотя иммунизация против гриппа началась в области 3 октября.

Арман Кушбасов заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Вакцинация на бесплатной основе в поликлинике по месту прикрепления проводится лицам, относящимся к группам риска: медицинские работники, дети, состоящие на диспансерном учете в медицинской организации, дети детских домов, домов ребенка, контингент домов престарелых, по эпидемиологическим показаниям: беременные во 2-3 триместре, лица с хроническим заболеваниями, лица старше 65 лет и др.

Вакцинация проводится российской вакциной «Гриппол плюс», которая защищает от гриппа типов А и В. Пока привились более 56 тысяч североказахстанцев или 10%. Всего запланирована вакцинация 75 тысяч человек.

Анастасия Кузнецова, корреспондент:

— Вакцинация — это важно. При этом не стоит забывать и о неспецифической профилактике. Это значит следует носить маски, соблюдать правила личной гигиены и утепляться.

Если вы все же заболели, то оставайтесь дома. Не посещайте общественные места, образовательные учреждения и соблюдайте рекомендации врача. Кстати, никто не отменял и вакцинацию против коронавируса. Сейчас в области под наблюдением врачей находятся всего 7 пациентов с ковидной инфекцией, однако никто не даёт точных прогнозов насчёт вспышек этого вируса.