СКО с рабочей поездкой посетил министр юстиции Канат Мусин

4 ноября Северо-Казахстанскую область с рабочей поездкой посетил министр юстиции Канат Мусин. Он встретился с жителями региона, чтобы разъяснить некоторые законодательные нормы и изменения, связанные с ними.

КАНАТ МУСИН, министр юстиции РК:

-Из СКО в министерство поступают в основном жалобы на действия адвокатов и судебных исполнителей. Мы смотрим причины и сегодня послушаем, в чем суть этих обращений, почему такое происходит.

Но, прежде чем ответить на вопросы жителей региона, Канат Мусин акцентировал внимание на одной из существующих в области проблем. Она связана с должниками по алиментам. За 9 месяцев этого года 95 из них были привлечены к административной ответственности за неисполнение судебных актов. Для привлечения к уголовной ответственности в органы внутренних дел направлено 156 представлений. 375 должникам по алиментам выставлен временный запрет на выезд из Казахстана.

КАНАТ МУСИН, министр юстиции РК:

— Есть случаи, когда должники уклоняются от содержания детей, скрывают свои доходы, скрывают имущество, но по всем проблемным исполнительным производствам о взыскании алиментов судебные исполнители принимают меры принудительного характера. Если они этого не делают, то принимаются меры уже к ним.

Жительница Петропавловска Айгерим Адилова пришла на встречу с вопросом про алименты.

АЙГЕРИМ АДИЛОВА, житель г.Петропавловска:

-В момент расторжения брака мы с супругом договорились, что он будет добровольно выплачивать деньги за содержание ребенка. Однако, уже в течение года я не получаю деньги. Могу ли я получить бесплатную помощь адвоката, чтобы в судебном порядке взыскать алименты?

КАНАТ МУСИН, министр юстиции РК:

— Поскольку вам требуется помощь именно в алиментных вопросах, то вы право на бесплатную юридическую помощь имеете. Можете обратиться к адвокатам или к юридическим консультантам, которые вам такую помощь окажут.

Кстати, за 9 месяцев этого года в северном регионе бесплатную юридическую помощь получили 7 тысяч человек. Вернемся к вопросам, которые звучали в адрес министра юстиции.

РУСЛАН ФИЛАТОВ, житель г.Петропавловска:

— Человека хотят выселить, он просит судебного исполнителя не выселять его, так как ему негде будет жить. Что ему делать в этой ситуации?

КАНАТ МУСИН, министр юстиции РК:

— Если судебное решение предъявлено к исполнению, оно однозначно должно быть исполнено. Здесь исключение социально защищаемые слои населения в течение отопительного периода не могут быть выселены.

Ответил Канат Мусин и на вопросы предпринимателей.

ЗАРИНА МАВЛЯНИ, предприниматель:

— У меня на данный момент реализуется продукция на территории РК, и зарегистрирован товарный знак с маркировкой на мое имя. Нуждаемся в реализации за рубежом. В связи с этим вопрос, как я могу получить охрану своего товарного знака.

КАНАТ МУСИН, министр юстиции РК:

— Легче всего подать заявку в наше патентное ведомство в Институт интеллектуальной собственности, в министерство юстиции. Они отработают вашу заявку с патентными ведомствами тех стран, в которых вы намереваетесь работать, и вы защиту получите.

После встречи с жителями региона министр юстиции провел личный прием граждан.