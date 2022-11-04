Новую МТФ в Мамлютском районе откроют в 2023 году

Новая молочно-товарная ферма появится в селе Калугино Мамлютского района. Комплекс, рассчитанный на 600 голов симментальских бурёнок, начали возводить в этом году. В проект ТОО «Айтеке БИ-СК» вложило 2,3 млрд тенге. Большая часть из них — собственные средства.

АСКАР МАДИЕВ, директор ТОО «Айтеке БИ-СК», Мамлютский район

— «Приобрели доильный зал. Скот поступил из Германии, прошёл карантин. На приобретение мы субсидировались. На каждую голову пришлось по 400 тысячи тенге. Строительство останавливать мы не будем. Работать будем зимой, чтобы ускорить стройку».

В месяц здесь будут производить до 15 тонн молока, а в год — 2700 тонн. С открытием предприятия появится и 25 новых рабочих мест. Уже есть желающие здесь работать. Среди них — Наталья Бентя.

НАТАЛЬЯ БЕНТЯ, жительница с. Калугино, Мамлютский район

— : «Работала поваром, сейчас я в декрете. Услышали новость о том, что у нас будет строится молочный комплекс. Оперативно позвонили, узнали. Дояркой я хочу сюда. График нормальный. Утром, в обед и вечером дойка. Зарплата хорошая. Говорят, что меньше 150-ти получать не будем. Очень рады, конечно, что у нас будет работа и село не пропадёт».

Со строительством новой МТФ ознакомился глава региона Кумар Аксакалов. По словам акима области, сельхозтоваропроизводители должны всеми силами развивать сёла и поднимать там качество жизни населения. ТОО «Айтеке БИ-СК» один из ярких примеров.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «Очень важно, чтобы руководители товариществ строили дома для своих работников. На следующий год мы будем этот вопрос обсуждать. У Аскара Мадиева есть хороший пример. Он в Петерфельде строит дома. В этом году построили уже 18 домов со всеми удобствами. Вот эту практику надо продолжить и здесь. Вообще, каждый сельхозтоваропроизводитель должен отвечать за жизнь села».

Молочно-товарную ферму планируют здесь открыть на следующий год.

После первый руководитель области посетил Мамлютку. Там тоже реализуют несколько инвестпроектов. Например, это завод по безотходному производству экологически чистых древесно-стружечных плит. Его строит ТОО «Сапа Инвест Плюс». Вложили в проект 1,5 млрд тенге инвестиций.

НУРМУРАТ МУРЗАРАПУЛЫ, директор ТОО «Сапа Инвест Плюс»

— «Всё необходимое мы уже доставили. Привезли сырьё. Если осенью я построю 2-ой объект, то на следующий год начну выпускать товар. Проблем с поставкой древесины нет. Мне нужно 30 тысяч кубометров остаточных деревьев».

Всего здесь будут работать 40 человек. Средняя заработная плата составит 150-160 тысяч тенге. На отечественном рынке материалы из ДСП пользуются большим спросом, отмечает аким области. Ежегодно в Казахстан импортируют больше 1 млн кубических метров древесно-стружечных плит. А вот производит, к сожалению, не так много.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области

— «В стране взята политика на реализацию проектов по деревообработке и выпуску ДСП. Сейчас у нас в стране начато и идёт реализация 6-ти проектов по производству ДСП. Из них 2 /по деревообработке/ — в СК. В городе у нас объём порядка 50 тыс. кубов в год. Там проект реализует турецкий инвестор. Здесь же порядка 25-30 тыс. кубов ДСП мы планируем производить».

Помимо ДСП в Мамлютке будут производить и стеклоизделия. Продукцию будут экспортировать в Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Монголию и РФ. Ознакомился глава региона и со строительством магистрального водопровода и разводящих сетей протяженностью 26 км в селе Белом. В нужный проект для населённого пункта вложили 658 млн тенге. Установили здесь 2 резервуара и 70 колодцев, возвели насосную станцию. Возможность провести в дом качественную чистую питьевую воду получили 222 семьи, 50 из которых уже воспользовались ею.

ЛЮФТ — Какие затраты? … Сами за счёт средств подключаете.

Вода в доме — это главный индикатор развития села, отметил Кумар Аксакалов. В этом году работы по водоснабжению проводят в 55 населённых пунктах. В 2023-м планируют обеспечить качественной питьевой водой ещё 30 сёл, где проживают более 16-ти тысяч человек.

В завершение рабочей поездки первый руководитель области встретился с жителями села. Сегодня они нуждаются в досуговом центре. Глава региона подчеркнул, что этот вопрос будет решён в скором времени.