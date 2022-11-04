25-летнего «закладчика» с особо крупной партией наркотиков задержали полицейские

Новости МТРК

17:14 4 Ноября 2022

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25-летнего «закладчика» с особо крупной партией наркотических средств задержали полицейские. При личном обыске у него изъяли 15 свёртков с так называемой «солью» и ещё 25 свёртков были обнаружены на одном из адресов, где он останавливался. Проживал юноша на съёмных квартирах и у знакомых. Общий вес изъятого составил 32,3 грамма, что относится к особо крупному размеру. В прошлом году парня уже задерживали по подозрению в сбыте синтетических наркотиков, но, изъятое у него вещество имело формулу, ещё не внесённую в «Таблицу наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров». На этот раз ему грозит уголовная ответственность. Всего с начала года в СКО зафиксировано 63 факта сбыта наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 414 килограммов наркотических веществ, из них свыше 2 килограммов — «синтетики».


Диана Салихова

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