Об истории и культуре выборов рассказали студентам ГТК

В областной детско-юношеской библиотеке им.Г.Мусрепова собралось порядка 20 студентов Петропавловского гуманитарно-технического колледжа. Об истории и культуре выборов им рассказывает председатель совета ветеранов Академии Национальной гвардии РК Болат Кожахметов. Студенты слушают с интересом, ведь узнать о том, как голосовали люди раньше- весьма познавательно. А далее от античности перенеслись к значению современных демократических выборов.

Болат Кожахметов, председатель совета ветеранов Академии Национальной гвардии РК

— Это главная форма волеизлияния народа. Главная задача выборов — это прислушаться к народу, понять его мнения и запросы. В это время граждане должны максимально политизироваться. Кандидат выставляет свою программу. Избиратели должны понять, касается ли это их интересов, затронет ли их благосостояние. 2.50 Мы хотим объяснить студентам важность данного политического события.

О том, что в период выборов закладывается фундамент будущего страны, точно знает Снежана Гололобова. Девушке 19 лет. Она уже отдавала свой голос на прошедшем референдуме. Теперь ждет 20 ноября, чтобы проголосовать на выборах Президента страны.

Снежана Гололобова, студентка Гуманитарно-технического колледжа:

— Я считаю, что очень важно, чтобы страна развивалась, и мы шли дальше, поэтому я принимаю участие в выборах и болею за свою страну. 1.47 Мероприятие мне очень понравилось, потому что узнала очень много нового. Я отдам свой голос за кандидату, потому что для страны это очень важно и для нас.

Узнать об истории, развитии и сути выборов очень важно для молодого поколения, будущих избирателей, считают в библиотеке.

Ольга Дума, руководитель отдела областной детско-юношеской библиотеки им.Г.Мусрепова

— Данное мероприятие проходит с целью патриотического воспитания молодых людей, с целью формирования у них активной жизненной позиции, с целью формирования правовой культуры.

Проводить подобные лекции-беседы в библиотеке планируют и дальше. Будут приглашать студентов других городских колледжей и вуза.